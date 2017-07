Actualidade

As organizações representativas dos médicos vão reunir-se na próxima terça-feira para discutir o "incumprimento de várias matérias" por parte do Ministério da Saúde.

Segundo disse hoje à agência Lusa o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, a reunião do Fórum Médico foi convocada pelo bastonário da Ordem dos Médicos e pretende analisar as medidas que ainda não foram tomadas pelo Governo após a greve nacional de 10 e 11 de maio.

"No entender do SIM é necessário um endurecimento das formas de luta dos médicos, dado o total incumprimento das várias matérias" que têm sido exigidas à tutela e discutidas desde antes da última greve, que juntou os dois sindicatos representativos dos médicos, refere Roque da Cunha.