Actualidade

Dos 6.880 tratamentos contra a hepatite C finalizados, 6.639 resultaram na cura dos doentes, segundo dados do instituto que regula o setor do medicamento (Infarmed).

O Infarmed autorizou 17.591 tratamentos contra a hepatite C, tendo sido iniciados 11.792 tratamentos.

Dos tratamentos finalizados (6.880), 6.639 doentes ficaram curados (96,5%) e 241 (3,5%) não.