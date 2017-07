Actualidade

Palestinianos e a polícia israelita envolveram-se hoje em confrontos na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, depois de milhares de fiéis muçulmanos terem regressado a este lugar sagrado para fazerem as suas orações, após duas semanas de boicote.

A Cruz Vermelha palestiniana relatou que 46 pessoas ficaram feridas na Esplanada das Mesquitas e em redor deste local, que os muçulmanos designam como Nobre Santuário e os judeus Monte do Templo, e onde se situa a mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha.

O fim do boicote dos muçulmanos ocorreu hoje, depois de Israel ter removido as medidas de segurança que havia colocado na sequência do ataque de 14 de julho, em que três árabes israelitas armados mataram dois agentes da policia israelita.