Incêndios

A aldeia de Falagueira, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, voltou hoje à tarde a ser evacuada, devido à ameaça dos incêndios que lavram na zona, disse à agência Lusa fonte do município.

As pessoas voltaram a ser retiradas de Falagueira, uma aldeia da freguesia de S. Matias, pouco depois das 16:30, e transportadas num autocarro da câmara municipal para o pavilhão desportivo da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos professor Mendes dos Remédios, na vila de Nisa.

Além de Falagueira, tinham sido evacuadas, por precaução, na quarta-feira à noite, as povoações de Vila Flor, Amieira do Tejo e Albarrol, devido às várias frentes de fogo, tendo as cerca de 100 pessoas regressado hoje de manhã às suas casas.