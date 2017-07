Actualidade

Todos os 278 concelhos de Portugal continental passam a dispor de uma ambulância do INEM a partir de sexta-feira, após a assinatura de 17 protocolos que se realizará nesse dia na Golegã.

Segundo informação do INEM, a assinatura de 17 protocolos para constituição de novos Postos de Emergência Médica (PEM) vai realizar-se no quartel dos Bombeiros Voluntários da Golegã, numa cerimónia presidida pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

"Num esforço conjunto entre o INEM e os corpos de bombeiros, estas novas Ambulâncias vão permitir uma cobertura de 100% do território continental e, consequentemente, uma resposta adequada aos pedidos de socorro recebidos pelo INEM", lê-se no comunicado do instituto.