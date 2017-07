Actualidade

O grupo Impresa anunciou hoje ter fechado o segundo trimestre deste ano com um lucro de 2,8 milhões de euros, uma queda de 22,5% face aos 3,6 milhões de euros registados em igual período de 2016.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC e do jornal Expresso frisa que os resultados foram "penalizados pelos custos com reestruturação, no montante de 1,3 milhões de euros", ocorridos entre abril e junho deste ano.

Já no total do primeiro semestre, o resultado líquido atingiu os 85,6 mil euros, uma redução de 93% face aos 1,23 milhões do período homólogo.