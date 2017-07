Actualidade

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, tornou-se hoje o homem mais rico do mundo, à frente de Bill Gates, graças à valorização em bolsa dos títulos da empresa de comércio eletrónico, indicou hoje o 'site' da Forbes.

A fortuna do presidente executivo do grupo fundado em 1994 em Seattle está calculada em 90,5 mil milhões de dólares (cerca de 77,6 mil milhões de euros), de acordo com a atualização feita pela revista norte-americana.

A Forbes calcula que os ativos do fundador da Microsoft, Bill Gates, serão da ordem dos 90 mil milhões de dólares (cerca de 77,1 mil milhões de euros).