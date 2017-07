Actualidade

O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil (BB) Aldemir Bendine, detido hoje no âmbito da operação Lava Jato, tinha passagem só de ida para Portugal, informou a polícia brasileira.

A viagem foi descoberta após o Ministério Público Federal (MPF) ter acesso a informações telefónicas do acusado, com o sigilo quebrado pela investigação.

Ao justificar a prisão do ex-presidente da Petrobras e do BB, o procurador brasileiro Athayde Ribeiro Costa disse que ele tem nacionalidade italiana e iria viajar para Portugal com passagem só de dia.