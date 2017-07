Actualidade

O PSD vai obrigar um membro do Governo a ir ao Parlamento explicar uma alteração feita em junho ao Código de Valores Mobiliários que, segundo os sociais-democratas, poderá facilitar o controlo da REN por Estados estrangeiros.

"Vamos de boa-fé para o debate e consoante as explicações dadas [pelo Governo] atuaremos em conformidade", disse à Lusa o social democrata Duarte Pacheco, referindo que as opções em cima da mesa são propor ao parlamento a eliminação do artigo contestado ou a sua alteração.

Leitão Amaro, também deputado do PSD, explicou que poderão tser chamadas outras entidades a esclarecer esta questão, caso da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).