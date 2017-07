Actualidade

A REN - Rede Elétrica Nacional obteve lucros de 53 milhões dde euros no primeiro semestre deste ano, mais 12,4 milhões (30,7%) do que no mesmo período de 2016.

"O resultado líquido cresceu 12,4 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, impulsionado pela eficiência operacional e por um sólido desempenho financeiro, sustentado no recuo do custo médio da dívida para 2,6%, face aos 3,5%, registados no primeiro semestre de 2016", afirma a REN num comunicado enviado à comunicação social, após ter divulgado os resultados ao mercado.

A empresa afirma que "o desempenho financeiro continua a ser afetado pelo efeito negativo da Contribuição Extraordinária do Sector Energético [CESE], a qual totalizou neste período o montante de 25,8 milhões de euros".