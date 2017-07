Actualidade

Os moradores de quatro prédios da Rua Damasceno Monteiro, em Lisboa, afetados por um deslizamento de terras em fevereiro, começam hoje a regressar às suas casas, enquanto os dos dois prédios restantes só poderão voltar em setembro.

"Com exceção dos edifícios 106 e 108, que foram os mais afetados e irão regressar no início de setembro - até porque se mete agora o mês de agosto e as pessoas estavam com alguma incerteza por causa do período das férias -, todas as restantes estão a regressar agora", disse hoje à agência Lusa o vereador da Segurança da Câmara de Lisboa, Carlos Manuel Castro.

De acordo com o autarca, "a maior parte das pessoas estava alojada num espaço [de alojamento local] em São Domingos de Benfica, que serviu de local temporário até regressarem a casa".