Portugal tem um novo projeto de defesa na área da segurança do Atlântico para a Base das Lajes, na ilha Terceira, que esta a apresentar às autoridades norte-americanas, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"A nossa ideia, que temos apresentado às autoridades americanas, é de olhar em conjunto para as questões de segurança em todo o Atlântico. O ministro da Defesa português, num próximo encontro que está a ser marcado com o secretário da Defesa americano, terá oportunidade de apresentar em detalhe esse projeto que nos parece útil para ambos os países e vários que são nossos parceiros", disse Augusto Santos Silva.

O ministro falava aos jornalistas no final de um encontro com o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, em Washington, em que falou sobre as Lajes e sobre a decisão americana de reduzir o seu contingente naquela base militar.