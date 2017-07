Actualidade

Pelo menos 48 pessoas ficaram hoje feridas em confrontos entre palestinianos e a polícia israelita na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, à qual acorreram centenas de muçulmanos para rezar, após o fim de medidas especiais de segurança.

O Crescente Vermelho informou que 37 pessoas foram atendidas perto da Porta dos Leões (pela qual se acede à Esplanada), enquanto que outras dez ficaram feridas já dentro do recinto, onde já estavam colocadas as forças de segurança israelitas, que fizeram várias cargas com material anti-distúrbios.

Quatro dos feridos foram levados para um centro hospitalar, informou o serviço de emergência.