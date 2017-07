Actualidade

A Altri obteve lucros de 41,6 milhões de euros até junho, um avanço de 3,3% face aos 40,2 milhões de euros registados em igual período de 2016, informou hoje a empresa de pasta de papel.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri sublinha que o EBITDA (resultados líquidos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) entre janeiro e junho foi de 87,5 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 1% face ao primeiro semestre de 2016.

No primeiro semestre, as receitas da Altri atingiram 325 milhões de euros, mais 7% do que no primeiro semestre do ano passado, e o endividamento nominal remunerado deduzido de disponibilidades da empresa em 30 de junho ascendia a 455,8 milhões de euros.