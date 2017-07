Actualidade

A EDP concluiu hoje a venda de 100% da Naturgas, empresa de distribuição de gás em Espanha, por cerca de 2,6 mil milhões de euros, anunciou hoje o grupo liderado por António Mexia.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após o fecho do mercado e a divulgação dos resultados do primeiro semestre, a EDP informa sobre a transação, que resulta "numa redução de cerca de 2,3 mil milhões de euros da dívida líquida da EDP no presente ano e numa mais-valia líquida total de cerca de 700 milhões de euros, dos quais 500 milhões de euros a ser contabilizados já este ano e o montante remanescente nos cinco anos seguintes".

A empresa de distribuição de gás em Espanha foi vendida a um consórcio de investidores composto por investidores institucionais assessorados pela J.P. Morgan Asset Management, pelo Abu Dhabi Investment Council, pelo Swiss Life Asset Managers e pela Covalis Capital.