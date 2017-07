Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, vai colocar entre os temas centrais do seu encontro com o Presidente francês, Emmanuel Macron, na sexta-feira, em Paris, o "caráter fundamental" da conclusão da reforma da União Económica e Monetária (UEM).

Fonte do executivo disse à agência Lusa que, durante o almoço de trabalho no Palácio do Eliseu - programa que foi acertado no Conselho Europeu de 22 e 23 de junho passado -, o primeiro-ministro português e o chefe de Estado francês deverão analisar, além das relações bilaterais entre os dois países, as questões que ambos consideram "decisivas para o futuro da Europa".

Ora, na perspetiva de António Costa, "as consequências extremamente gravosas que a última crise económica e financeira teve para Portugal" permitem tirar a conclusão de que "será impossível progredir no projeto europeu sem reformar a UEM".