Actualidade

O BCP teve lucros de 89,9 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com os prejuízos de 197,1 milhões de euros registados entre janeiro e junho de 2016, anunciou hoje o banco.

Em conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente do banco, Nuno Amado, considerou que o resultado líquido se deve à "melhoria continua do resultado 'core' [margem financeira mais comissões menos custos operacionais]", que foi até junho de 558,6 milhões de euros, mais 28% do que no primeiro semestre do ano passado.

Este resultado 'core' inclui as poupanças de 23,7 milhões de euros que o banco conseguiu no primeiro semestre em custos com pessoal, decorrente de um acordo feito com os sindicatos.