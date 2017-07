Incêndios

A ministra da Administração Interna admitiu hoje, no parlamento, que se registaram "intermitências" no funcionamento do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal (SIRESP) no combate aos incêndios que começaram na Sertã.

Registaram-se "algumas intermitências" durante os trabalhos de combate aos incêndios que começaram na Sertã e depois alastraram a outros concelhos, como Mação e Proença-a-Nova, disse a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

Essas intermitências foram explicadas pela ministra com entrada em funcionamento de várias antenas móveis do sistema.