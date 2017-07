Actualidade

A capital da Venezuela estava hoje, pela manhã, praticamente paralisada no segundo dia de uma greve geral em que confrontos, no primeiro dia, entre forças de segurança e opositores do Presidente, resultaram em três mortos.

Convocada pela oposição para tentar travar a Assembleia Constituinte, este domingo, promovida pelo Presidente Nicolás Maduro, a greve, que até agora, registou três mortos e pelo menos 192 detidos, ficou marcada por uma noite de grande repressão das forças de segurança em urbanizações como El Valle, La Candelária, Palo Verde, El Paraíso e La Urbina.

Com muitas ruas encerradas e difícil circulação os venezuelanos têm recorrido às redes sociais para divulgar vídeos denunciando alegados abusos das forças de segurança que incluem danos a viaturas e entradas pela força a conjuntos residenciais.