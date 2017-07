Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que estabelece o novo regime de atribuição de apoios financeiros às artes performativas, visuais e de cruzamento disciplinar, que irá substituir o atual modelo no próximo ano.

De acordo com o comunicado divulgado no final da reunião do Conselho de Ministros, este novo regime exclui, tal como o atual, os apoios ao cinema, que têm legislação própria.

O novo regime, que tinha sido anunciado aos agentes do setor no início de julho, estabelece três modelos de apoio: o sustentado, o de projetos e o apoio em parceria.