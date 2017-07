Incêndios

O incêndio que lavra em Nisa, no distrito de Portalegre, era o que mais preocupava a Proteção Civil às 19:00, apesar de continuarem ativos outros fogos importantes, como os de Mangualde, em Viseu, e de Penacova, em Coimbra.

Em conferência de imprensa, a adjunta do comandante da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, disse que desde as 00:00 de hoje foram registadas 96 ocorrências de incêndios florestais, seis das quais foram consideradas as mais importantes.

Destas seis ocorrências, apenas duas se iniciaram hoje, realçou a adjunta, lembrando que as restantes quatro vêm de dias anteriores.