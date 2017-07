Incêndios

O fogo que desde quarta-feira lavra no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, está dominado, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet.

No local mantinham-se, no entanto, pelas 20:30, mais de meio milhar de operacionais, apoiados por cerca de centena e meia de viaturas e um meio aéreo, de acordo com a ANPC.

A estrada nacional (EN) 110, que liga Coimbra a Penacova, continua cortada ao trânsito na zona de Foz do Caneiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR em Coimbra, adiantando que as outras vias que foram encerradas, devido ao incêndio, já estão reabertas à circulação.