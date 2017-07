Actualidade

A Península Ibérica recebeu, na Idade do Bronze, menos influência dos invasores das regiões das estepes do que o resto da Europa, conclui um estudo hoje divulgado, com a participação da Universidade de Coimbra, que analisou informação genética antiga.

Entre o Neolítico Médio (4200-3500 A.C.) e a Idade do Bronze Médio (1740-1430 a.C), a Europa Central e do Norte recebeu um afluxo em massa de pessoas das regiões das estepes da Europa de Leste e da Ásia.

Uma equipa de investigadores, incluindo os portugueses Rui Martiniano, do Trinity College Dublin, na Irlanda, e Ana Maria Silva, da Universidade de Coimbra, sequenciou o genoma (informação genética) de 14 pessoas que viveram em Portugal durante o Neolítico e a Idade do Bronze e comparou-o com outros genomas, antigos e modernos.