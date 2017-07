Incêndios

Uma unidade militar espanhola de emergência, com 158 operacionais, vai reforçar esta noite o combate aos incêndios no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disse a presidente do município, sublinhando que a situação se "mantém preocupante".

"Esta noite chega ao concelho de Nisa uma coluna militar especializada vinda de Espanha, para combater os fogos. Se tudo correr bem, como está planeado, durante a noite, conseguimos debelar estes incêndios", afirmou hoje Idalina Trindade, durante um encontro com jornalistas, na vila de Nisa.

A autarca sublinhou que "o ponto da situação, nesta altura, sem alarmismos, é preocupante".