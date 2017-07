Actualidade

O FC Porto goleou hoje o Portimonense, por 5-1, em encontro de preparação das duas equipas da I Liga portuguesa de futebol para a próxima temporada, disputado no Estádio Algarve.

Soares (08 minutos), Aboubakar (11), Brahimi (22 e 72) e Hernâni (85) marcaram os golos dos 'dragões', tendo Ewerton (33) reduzido para os campeões da II Liga da última temporada.

O FC Porto, que ainda tem particulares com o Deportivo e o Gil Vicente, estreia-se no campeonato a 09 de agosto, frente ao Estoril-Praia, enquanto o regresso do Portimonense à I Liga está marcado para dois dias antes, numa receção ao Boavista.