Actualidade

O Governo do Brasil informou na quinta-feira que vai cortar 27% do investimento previsto para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de modo a cumprir com a redução da despesa, anunciada na semana passada.

O Ministério do Planeamento indicou que 88% dos cortes vão sair do PAC, um programa para promover investimento governamental em aeroportos, estradas, ferrovias e portos.

O programa de obras vai perder um total de 7.400 milhões de reais (2.011 milhões de euros), dos quais 5.200 milhões de reais (1.412 milhões de euros) serão bloqueados de modo a cumprir os cortes.