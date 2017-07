Actualidade

Um míssil balístico lançado pelos rebeldes xiitas do Iémen foi intercetado quinta-feira à noite perto de Meca, na Arábia Saudita, a um mês peregrinação muçulmana anual do hajj, anunciou a coligação árabe que intervém no Iémen.

O míssil foi intercetado a 69 quilómetros da cidade sagrada na Arábia Saudita, indicou a coligação num comunicado, em que falou de uma "tentativa desesperada dos rebeldes xiitas 'houthis' de perturbar o hajj" em Meca, que este ano começa no final de agosto.

Esta não é a primeira vez que um míssil é lançado a partir do Iémen em direção a Meca. A coligação tinha indicado que a 28 de outubro de 2016 intercetou um engenho semelhante que se dirigia à cidade sagrada.