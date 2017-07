Incêndios

Os incêndios que lavram em Albarrol, no concelho de Nisa, e Belver, de Gavião, entraram hoje de madrugada em fase de resolução, mantendo-se ainda por dominar no distrito de Portalegre o fogo em Portas do Rodão, segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio em Albarrol, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, que levou à retirada de pessoas de várias aldeias, entrou em fase de resolução às 06:11.

Também o incêndio em Ribeira de Eiras, freguesia de Belver, concelho do Gavião, no distrito de Portalegre entrou em fase de resolução às 05:30, segundo fonte da Proteção Civil.