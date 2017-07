Actualidade

O espanhol CaixaBank, dono do BPI, teve lucros de 839 milhões de euros no primeiro semestre de 2017, um crescimento de 31,6 % em relação ao mesmo período de 2016, que incluem uma contribuição de 77 milhões do banco português.

Em informação enviada hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhol, o CaixaBank explica que a contribuição do BPI para os resultados alcançados foi de 77 milhões de euros, depois de se deduzirem os custos de reestruturação de 106 milhões no primeiro semestre do banco português.

A margem bruta do banco espanhol alcançou os 4.280 milhões de euros, um aumento de 5,7% em relação ao primeiro semestre do ano anterior o que reflete a incorporação do BPI e a maior criação de receitas bancárias, que permitem compensar os resultados menores derivados de ativos e passivos financeiros.