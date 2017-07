Actualidade

As duas mulheres acusadas de matar, a 13 de fevereiro na Malásia, o meio-irmão do líder da Coreia do Norte vão ser julgadas em outubro pelo seu homicídio, anunciou hoje o tribunal.

A indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Thi Huong foram acusadas de terem lançado para o rosto de Kim Jong-nam um agente tóxico, VX, uma versão altamente mortal do gás sarin, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, onde o norte-coreano ia apanhar um voo para Macau.

As duas mulheres negam a acusação, pela qual arriscam a pena de morte. Durante a investigação explicaram que foram enganadas e acreditavam que estavam a participar num programa de televisão tipo "Apanhados".