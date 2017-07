Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a cair 0,14% para 5.243,53 pontos.

Na quinta-feira, o índice de referência da bolsa de Lisboa, PSI20, caiu 0,36% para 5.250,84 pontos, quando as principais bolsas europeias encerraram sem uma tendência definida.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, oito subiram e duas ficaram inalteradas. A Jerónimo Martins liderou as descidas e recuou 4,32%, depois de ter anunciado uma subida de apenas 0,6% no lucro do primeiro semestre face a igual período do ano passado.