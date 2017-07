Actualidade

O grupo Santander obteve lucros líquidos de 2.100 milhões de euros na América Latina na primeira metade do ano, quase mais 40% que no mesmo período de 2016, segundo informação enviada hoje pela Comissão Nacional de Mercado de Valores.

A região foi responsável por mais de metade, 58%, dos resultados globais obtidos pelo grupo Santander nos primeiros seis meses ano, que ascenderam a 3.616 milhões, contando já com a contribuição do Banco Popular, adquirido no passado dia 07 de junho.

O grupo destaca o Brasil, que gerou lucros líquidos de 1.244 milhões de euros, quase mais 58% que no ano anterior, graças à melhoria das receitas de clientes, impulsionadas pelas comissões, e devido a dotações mais estáveis e à evolução positiva da gestão do crédito.