Actualidade

O lucro atribuível do Santander em Portugal aumentou 16% no primeiro semestre para 233 milhões de euros, em termos homólogos, devido ao foco na "transformação comercial" e ao aumento superior a 20% de clientes vinculados e digitais.

O banco espanhol fechou o primeiro semestre com um lucro de 3,616 mil milhões de euros, numa subida de 24% face ao mesmo período do ano passado.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a instituição explica que o Banco Popular, adquirido a 07 de junho, contribuiu com 11 milhões de euros para o resultado do grupo, fazendo subir o lucro do segundo trimestre para 1,749 mil milhões de euros, mais 37% do que no período homólogo de 2016.