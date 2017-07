Actualidade

O cinema do realizador António de Macedo estará em retrospetiva no Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, em outubro em Espanha, que exibirá também o documentário "Nos interstícios da realidade", sobre o cineasta português.

A organização do festival fez um anúncio parcial do programa da 50.ª edição, que começa a 05 de outubro, e entre as novidades está a preparação de uma retrospetiva da obra de António de Macedo, 86 anos, integrante do movimento do Cinema Novo português e um dos raros cineastas portugueses com trabalho consistente na área do fantástico.

Em Sitges será mostrado ainda o documentário "Nos interstícios da realidade", do realizador João Monteiro e que traça o percurso de António de Macedo, desde a década de 1960 até uma homenagem que a Cinemateca lhe prestou em 2012.