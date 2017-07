Actualidade

No próximo exercício, as grandes empresas com mais de 500 trabalhadores e estatuto de entidades de interesse público vão ter de apresentar anualmente uma demonstração não financeira incluída no relatório de gestão ou em separado, segundo um diploma publicado.

As empresas-mãe de um grande grupo e com o mesmo estatuto legal também vão ter esta obrigação.

O decreto-lei aprovado a 22 de junho pelo Conselho de Ministros vai ser aplicável "aos exercícios anuais que se iniciem em ou após 1 de janeiro" do corrente ano.