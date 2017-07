Actualidade

O presidente executivo do espanhol CaixaBank realçou hoje em Barcelona a evolução "muito notável" do BPI nos primeiros meses do ano, apesar de o banco português ter mudado de dono.

"O caminho feito pelo BPI neste primeiro semestre foi muito notável. Para uma entidade que atravessa uma mudança de controlo, o risco é sempre de desacelerar a atividade, podendo haver um despiste", considerou Gonzalo Gortázar na conferência de imprensa em que apresentou os resultados do CaixaBank.

O presidente executivo da entidade que controla agora o BPI insiste que "isso não aconteceu" e que, apesar do banco português ter apresentado um prejuízo de 102 milhões de euros no primeiro semestre do ano, continua a crescer.