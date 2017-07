Actualidade

O Barclays registou um prejuízo de 1,21 mil milhões de libras (1,35 mil milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, devido ao impacto negativo do desinvestimento do negócio em Áfric, anunciou hoje o banco.

O banco britânico reportou uma perda de 1,1 mil milhões de libras com a venda de 33% do Barclays Africa Group a que se adiciona um valor de 1,1 mil milhões de libras devido a depreciação suplementar, refere em comunicado.

O Barclays, com a alienação do negócio em África, vai agora concentrar-se no mercado britânico e norte-americano.