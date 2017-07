Actualidade

Os indicadores de clima económico e da confiança dos consumidores aumentaram nos últimos sete meses, atingindo em julho o máximo desde junho de 2002, revelam dados de julho divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A evolução do indicador de confiança dos consumidores resultou, segundo o INE, do contributo positivo das expectativas relativas à evolução do desemprego, da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, tendo as perspetivas sobre a evolução da poupança apresentado um contributo negativo.

Sem a utilização de médias móveis de três meses, o indicador de confiança diminuiu ligeiramente no último mês, com o contributo negativo das perspetivas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país.