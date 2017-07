Incêndios

Os sete municípios do Pinhal Interior afetados pelos incêndios que deflagraram em junho, em Góis e Pedrógão Grande, vão contar com uma linha de apoio de 14 milhões de euros para restabelecimento de infraestruturas básicas, informou hoje o Governo.

Os concursos para a reposição das infraestruturas básicas afetadas pelas chamas "são hoje abertos através do Programa Centro 2020", com as obras a serem financiadas a 85% a fundo perdido, informou o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, numa nota enviada à agência Lusa.

Os sete concelhos abrangidos por esta linha de apoio são Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Sertã e Penela (distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco).