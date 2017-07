Actualidade

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, sinalizou hoje que os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) mostram que é "o dinamismo da criação do emprego" que está a sustentar a recuperação do mercado laboral.

O INE reviu hoje em baixa de 0,2 pontos percentuais a taxa de desemprego de maio para 9,2%, o valor mais baixo desde novembro de 2008, estimando para junho uma nova descida para 9,0%.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Cabrita referiu que, na prática, há "uma recuperação de dois pontos percentuais" quando comparado com maio de 2016.