Pedrógão Grande

Ferraria de São João, localidade de Penela que foi afetada pelo incêndio de Pedrógão Grande, já começou a cortar eucaliptos na aldeia e, em outubro, deve começar a fazer a reflorestação na zona de proteção da povoação.

A pequena aldeia de xisto do concelho de Penela (distrito de Coimbra) decidiu no final de junho, após o incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande (distrito de Leiria), avançar com uma zona de proteção contra incêndios de cerca de 100 metros em redor da localidade.

Entretanto, os habitantes já se puseram ao trabalho.