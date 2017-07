Actualidade

A Air France-KLM vai comprar 31% da Virgin Atlantic por cerca de 246 milhões de euros e realizar um aumento de capital de 751 milhões de euros decorrente da aquisição de novas ações pela Delta e pela China Eastern.

Em comunicado hoje emitido, a Air France anunciou "o reforço das suas parcerias estratégicas" com a "criação de uma parceria global entre a Air France-KLM, a Delta Air Lines e a Virgin Atlantic" e com "o fortalecimento da parceria com a China Eastern Airlines".

Estas "duas alianças comerciais" incluem, por um lado, a compra da Air France-KLM de uma participação de 31% na Virgin Atlantic "por cerca de 220 milhões de libras" (246 milhões de euros) e, por outro, a aquisição pela Delta e pela China Eastern de participações de 10% cada uma na Air France-KLM "através da subscrição de novas ações em aumentos de capital que totalizam os 751 milhões de euros".