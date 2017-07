Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai deslocar-se a Portugal no início de 2018 para participar numa cimeira sobre interligações energéticas.

A visita foi anunciada hoje no final de um almoço de trabalho do primeiro-ministro português, António Costa, com o novo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.

"Espero por ti em Lisboa", afirmou António Costa no final da declaração conjunta com o chefe de Estado francês, em referência à cimeira (Portugal, Espanha, França e Comissão Europeia) sobre interligações energéticas, que deverá acontecer no início do próximo ano.