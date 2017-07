Incêndios

O Presidente francês e o primeiro-ministro português abordaram hoje, em Paris, a possibilidade de "uma ação europeia mais coordenada" no combate aos incêndios florestais que afetam os dois países.

No final de um almoço de trabalho, no Palácio do Eliseu, em Paris, Emmanuel Macron começou por manifestar "toda a emoção e solidariedade da França face aos incêndios que fustigaram Portugal dolorosamente no mês de junho", lembrando que "os fogos afetam mais uma vez" Portugal e França.

Depois, o chefe de Estado francês disse ter falado com António Costa sobre uma "ação europeia mais coordenada em termos de intervenção e talvez de equipamento ao nível europeu" para combater os fosos, afirmando que Portugal pode contar com França.