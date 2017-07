Actualidade

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa tenha crescido entre 2,8% e 3,2% em termos homólogos no segundo trimestre e entre 0,3% e 0,6% em cadeia.

Na nota de conjuntura de julho divulgada hoje, o Fórum para a Competitividade afirma que os indicadores já disponíveis sobre o segundo trimestre "confirmam uma nova aceleração", uma melhoria "comum a todos os setores: indústria, serviços, construção e consumidores".

"Tendo em conta a informação disponível, o Fórum para a Competitividade prevê uma aceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre para um intervalo entre 2,8% e 3,2% em termos homólogos e um crescimento entre 0,3% e 0,6% em cadeia", lê-se na nota.