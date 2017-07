Actualidade

Os profissionais de saúde dos hospitais vão deslocar-se às prisões e centros educativos para prestarem os cuidados hospitalares no âmbito da infeção por VIH e das hepatites virais aos reclusos, segundo um despacho publicado em Diário da República.

O despacho dos gabinetes da secretária de Estado Adjunta e da Justiça e do secretário de Estado Adjunto e da Saúde determina que a Direção-Geral da Saúde (DGS) apresente em 60 dias uma proposta de rede de referenciação hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no âmbito da infeção por VIH e das hepatites virais, para a população reclusa.

Com esta medida, os profissionais de saúde do hospital identificado na rede de referenciação "deslocam-se aos estabelecimentos prisionais ou centros educativos, por forma a prestarem os cuidados de saúde hospitalares no âmbito da infeção por VIH e das hepatites virais à população reclusa, obviando procedimentos complexos de segurança na deslocação ao exterior daquela população".