Actualidade

O primeiro-ministro português adiantou hoje que o almoço com o Presidente francês, em Paris, permitiu "concretizar uma visão comum" sobre a reforma da União Económica e Monetária (UEM), apontando "novos avanços" em matéria de segurança e defesa comum.

No final de um almoço de trabalho com Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris, António Costa avançou a possibilidade de "novos avanços", nomeadamente em matéria de segurança e de defesa comum.

Costa sublinhou que o encontro com Macron "permitiu concretizar uma visão comum sobre a União Europeia e a prioridade à convergência económica para a estabilização da zona euro e para a reforma da União Económica e Monetária".