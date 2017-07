Actualidade

A aviação civil reportou até hoje 16 ocorrências com 'drones' desde a entrada em vigor do regulamento, em 13 de janeiro, quase todos nas proximidades dos aeroportos de Lisboa e do Porto, segundo a Autoridade Nacional da Aviação Civil.

De acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), este mês houve quatro incidentes com 'drones' (veículo aéreo não tripulado) reportados pela aviação civil, em que estes aparelhos violam o regulamento e aparecem na vizinhança, nos corredores aéreos de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragem, a 400, 700, 900 ou a 1.200 metros de altitude, segundo alguns destes relatos.

Dois dos últimos incidentes com 'drones' aconteceram na tarde de 10 de julho, no Porto, e na manhã seguinte, em Lisboa: A 10 de junho um Airbus 320 da Brussels Airlines "passou por um 'drone' que estava à sua direita", a 1.800 metros de altitude, pelas 13:45, pouco depois de ter descolado do Aeroporto do Porto, disse fonte aeronáutica à Lusa.