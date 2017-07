Actualidade

Um quarto suspeito do roubo e tentativa de homicídio de agentes da PSP ocorrido junto do Continente do Barreiro, em outubro de 2016, foi extraditado da Guiné-Bissau e entregue hoje às autoridades portuguesas, informou a PJ.

"Obtida a informação que o referido elemento se encontrava escondido na Guiné-Bissau, foi emitido mandado de detenção internacional, celeremente executado pelas autoridades da Guiné-Bissau, tendo o suspeito sido extraditado e entregue às autoridades portuguesas no dia de hoje", adiantou a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), em inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Barreiro, deteve em fevereiro passado três membros de uma associação criminosa responsável por duas tentativas de homicídio de agentes da PSP, assim como de roubo qualificado a funcionário de empresa de segurança que tripulava uma carrinha de transporte de valores.