Incêndios

Um grupo de militares com três viaturas está hoje a caminho de Proença-a-Nova para patrulhar a área de floresta não ardida, após um pedido do município, disse hoje o presidente da Câmara.

"Foi solicitado um grupo ao Exército para patrulhar a área de floresta não ardida. A resposta foi afirmativa e espero receber os militares, um grupo com três viaturas, no dia de hoje", disse à Lusa o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Lobo.

O autarca adiantou que o incêndio que deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e se alastrou a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém), está em fase de resolução.